76-летняя россиянка прыгнула с горы и попала на видео

76-летняя россиянка из Калининграда прыгнула с горы и попала на видео
Екатерина Ештокина

Пожилая россиянка из Калининграда София Ивановна (фамилия неизвестна) прыгнула с горы и попала на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amber Mash.

76-летняя бывшая парашютистка, родившаяся в 1949 году, прыгнула с Фиолента и Ай-Петри в Крыму. На размещенных кадрах видно, как женщина делает шаг и летит вниз.

Известно, что София Ивановна путешествует по России, а также увлекается роуп-джампингом.

В июне россиянка спасла тонувшую в реке пожилую женщину во время поездки в Китай. Когда Шахназ Губайдуллина прогуливалась по мосту в районе Юэчэн, она увидела китаянку, которая захлебывалась в воде.

