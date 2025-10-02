76-летняя россиянка прыгнула с горы и попала на видео

Пожилая россиянка из Калининграда София Ивановна (фамилия неизвестна) прыгнула с горы и попала на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amber Mash.

76-летняя бывшая парашютистка, родившаяся в 1949 году, прыгнула с Фиолента и Ай-Петри в Крыму. На размещенных кадрах видно, как женщина делает шаг и летит вниз.

Известно, что София Ивановна путешествует по России, а также увлекается роуп-джампингом.

