23:16, 2 октября 2025Силовые структуры

Против экс-министра Абызова возбудили новое дело

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

По словам источников, экс-министра арестовали в рамках нового дела, это необходимо, чтобы формально закрепить его статус в рамках нового дела, пояснили они.

В декабре 2023 года Абызова приговорили к 12 годам лишения свободы. Его признали лидером организованного преступного сообщества, совершившим мошенничество, легализацию преступных доходов и коммерческий подкуп. Суд отправил экс-министра в колонию строгого режима. В сентябре 2025 года судебные приставы начали взыскание с экс-министра Абызова почти 27 миллиардов рублей.

