Адвокат оценил перспективы иска к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Адвокат Жорин заявил, что с Пугачевой не смогут взыскать 1,5 миллиарда рублей
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин заявил, что с певицы Аллы Пугачевой не удастся взыскать 1,5 миллиарда рублей. Его слова приводит Woman.ru.

По мнению юриста, компенсацию такого размера не взыщут с артистки, поскольку в России нет подобной практики. Специалист предположил, что в иске будет отказано из-за натянутых оснований. По его словам, истец не был упомянут в интервью Пугачевой, а значит конкретно его достоинство не опорочено высказываниями Примадонны.

«В самом крайнем случае будет компенсация в несколько десятков тысяч рублей, даже не сотен. Это в идеальном для истца случае», — считает Жорин.

Адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев подал иск в суд против Аллы Пугачевой после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом). С певицы потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ; запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. В своем заявлении истец также указал, что артистка допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы России.

