Американский конгрессмен рассказал о шести подводных базах пришельцев

Конгрессмен США Берчетт заявил, что инопланетяне могут прятаться в океане

Член Конгресса США от штата Теннесси Тим Берчетт заявил, что инопланетяне могут прятаться на подводных базах в районе Багамского архипелага. Об этом пишет Daily Star.

Американский конгрессмен, входящий в комиссию по исследованию сообщений о неопознанных летающих объектах, рассказал, что чаще всего загадочные летающие объекты появляются в пяти-шести глубоководных районах около Багамских островов. Берчетт добавил, что человек знает о поверхности Луны больше, чем о глубинах океанов, а значит, там могут скрываться пришельцы.

Он также заявил, что военнослужащие военно-морских сил США сообщали о преследовании неизвестных подводных аппаратов, которые передвигались со скоростью, значительно превосходящей возможности современной техники. «У меня куча вопросов по этой теме», — подытожил конгрессмен.

В 2023 году Берчетт высказывал мнение, что правительство США скрывает от общественности информацию о существовании инопланетян, и указывал на многочисленные наблюдения неопознанных объектов военными.

Ранее знаменитый американский адвокат Дэнни Шиэн обвинил власти США и Центральное разведывательное управление в сокрытии останков пришельцев и их кораблей. Юрист убежден, что американские военные захватили инопланетный корабль и исследовали ДНК его экипажа.