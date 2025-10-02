Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 2 октября 2025Из жизни

Американский конгрессмен рассказал о шести подводных базах пришельцев

Конгрессмен США Берчетт заявил, что инопланетяне могут прятаться в океане
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Член Конгресса США от штата Теннесси Тим Берчетт заявил, что инопланетяне могут прятаться на подводных базах в районе Багамского архипелага. Об этом пишет Daily Star.

Американский конгрессмен, входящий в комиссию по исследованию сообщений о неопознанных летающих объектах, рассказал, что чаще всего загадочные летающие объекты появляются в пяти-шести глубоководных районах около Багамских островов. Берчетт добавил, что человек знает о поверхности Луны больше, чем о глубинах океанов, а значит, там могут скрываться пришельцы.

Он также заявил, что военнослужащие военно-морских сил США сообщали о преследовании неизвестных подводных аппаратов, которые передвигались со скоростью, значительно превосходящей возможности современной техники. «У меня куча вопросов по этой теме», — подытожил конгрессмен.

Материалы по теме:
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023

В 2023 году Берчетт высказывал мнение, что правительство США скрывает от общественности информацию о существовании инопланетян, и указывал на многочисленные наблюдения неопознанных объектов военными.

Ранее знаменитый американский адвокат Дэнни Шиэн обвинил власти США и Центральное разведывательное управление в сокрытии останков пришельцев и их кораблей. Юрист убежден, что американские военные захватили инопланетный корабль и исследовали ДНК его экипажа.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

    В Евросовете заявили о подготовке вступления Украины в ЕС

    В МАГАТЭ объяснили перебои на Чернобыслькой АЭС

    Американский конгрессмен рассказал о шести подводных базах пришельцев

    Суд изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино»

    В «Большой семерке» договорились усилить давление на Россию

    Маск стал первым в мире человеком с состоянием 500 миллиардов долларов

    В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

    В России признали выход «окопного РЭБ» на первый план

    В Кремле ответили на слова главы Пентагона «хочешь мира — готовься к войне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости