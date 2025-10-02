Ценности
Charli XCX опубликовала фото в микроюбке

Певица Charli XCX опубликовала фото в розовой микроюбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @charli_xcx

Британская певица и автор песен Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная под сценическим именем Charli XCX, опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя знаменитость предстала на размещенном снимке в красном укороченном бомбере с капюшоном. Помимо этого, она надела розовую микроюбку, декорированную кружевом, и капроновые колготки.

Образ завершили черные туфли на каблуках и с открытой пяткой. В то же время в руках исполнительница держала бокал с напитком и длинную сигарету.

Ранее Charli XCX вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера. 33-летняя знаменитость посетила премьеру фильма Erupcja в рамках кинофестиваля в Торонто.

