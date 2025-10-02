Дипломат Долгов назвал Гутерриша слабым генсеком, подпавшим под влияние Запада

Необходимость выборов нового генсека ООН обусловлена тем, что он должен будет вернуть странам понимание важности многосторонней глобальной политики, чего не смог сделать нынешний генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Об этом заявил в беседе с газетой «Взгляд» дипломат Константин Долгов.

Он выразил мнение, что Россия намерена запустить процесс смены Антониу Гутерриша более чем за год до окончания его полномочий, чтобы было как можно больше времени для выбора нового кандидата на эту позицию.

«Гутерриш — откровенно слабый генсек, во многом подпавший под влияние Запада. Я даже не могу вспомнить ни одного его решения или высказывания по наиболее наболевшим и актуальным вопросам. Как, например, он реагировал на обстрелы Украиной западным вооружением наших мирных жителей? По сути — никак», — заявил Долгов.

Кроме того, объяснил дипломат, в последние годы ООН большую часть аппарата организации составляют или ставленники Запада, или сотрудники, «исповедующие прозападную идеологию». Это не устраивает ни Россию, ни страны Глобального юга и Азии.

Долгов заявил, что реформа ООН давно назрела, тем более, что сейчас Запад пытается использовать организацию против России, а новый генсек должен будет прекратить эту практику.

«И, наконец, главное — новый генсек должен вернуть членам ООН понимание важности многосторонней глобальной политики, чего не смог сделать Гутерриш», — объяснил Долгов. Дипломат заключил, что без этого не получится решить ни один мировой кризис и создать новую архитектуру безопасности.

Ранее стало известно, что Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН, сообщил постпред РФ при международной организации Василий Небензя. Эта инициатива ожидается в октябре, во время председательства России в Совбезе ООН.

Россия с 1 октября приступила к выполнению обязанностей председателя Совета Безопасности ООН, когда организация отмечает 80-летие со дня основания. Постпред РФ при ООН Василий Небензя представит программу работы органа на пресс-конференции в штаб-квартире объединения.