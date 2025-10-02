Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:07, 2 октября 2025Мир

Дипломат объяснил необходимость выбора нового генсека ООН

Дипломат Долгов назвал Гутерриша слабым генсеком, подпавшим под влияние Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Необходимость выборов нового генсека ООН обусловлена тем, что он должен будет вернуть странам понимание важности многосторонней глобальной политики, чего не смог сделать нынешний генеральный секретарь Антониу Гутерриш. Об этом заявил в беседе с газетой «Взгляд» дипломат Константин Долгов.

Он выразил мнение, что Россия намерена запустить процесс смены Антониу Гутерриша более чем за год до окончания его полномочий, чтобы было как можно больше времени для выбора нового кандидата на эту позицию.

«Гутерриш — откровенно слабый генсек, во многом подпавший под влияние Запада. Я даже не могу вспомнить ни одного его решения или высказывания по наиболее наболевшим и актуальным вопросам. Как, например, он реагировал на обстрелы Украиной западным вооружением наших мирных жителей? По сути — никак», — заявил Долгов.

Кроме того, объяснил дипломат, в последние годы ООН большую часть аппарата организации составляют или ставленники Запада, или сотрудники, «исповедующие прозападную идеологию». Это не устраивает ни Россию, ни страны Глобального юга и Азии.

Долгов заявил, что реформа ООН давно назрела, тем более, что сейчас Запад пытается использовать организацию против России, а новый генсек должен будет прекратить эту практику.

«И, наконец, главное — новый генсек должен вернуть членам ООН понимание важности многосторонней глобальной политики, чего не смог сделать Гутерриш», — объяснил Долгов. Дипломат заключил, что без этого не получится решить ни один мировой кризис и создать новую архитектуру безопасности.

Ранее стало известно, что Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН, сообщил постпред РФ при международной организации Василий Небензя. Эта инициатива ожидается в октябре, во время председательства России в Совбезе ООН.

Россия с 1 октября приступила к выполнению обязанностей председателя Совета Безопасности ООН, когда организация отмечает 80-летие со дня основания. Постпред РФ при ООН Василий Небензя представит программу работы органа на пресс-конференции в штаб-квартире объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео вызвавших блэкаут в Киевской области ударов

    Раскрыты последствия для Собчак за долги по коммуналке

    В ходе погони с сотрудниками ДПС российский подросток получил огнестрельное ранение

    Песков раскрыл главную тему выступления Путина

    Стал известен срок взятия Купянска под контроль России

    Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне уже сегодня вечером

    Стоимость одного драгметалла достигла 14-летнего максимума

    В Раде рассказали о хаосе с системами ПВО на Украине

    ВСУ начали применять дроны размером с пачку сигарет

    Резко выросли морские поставки одного из ключевых энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости