Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

Россия с 1 октября приступила к выполнению обязанностей председателя Совета Безопасности ООН, когда организация отмечает 80-летие со дня основания. Постпред РФ при ООН Василий Небензя представит программу работы органа на пресс-конференции в штаб-квартире объединения, сообщает ТАСС.
Председательство в Совбезе осуществляется на ротационной основе и длится один месяц. Россия принимает полномочия у Южной Кореи и в ноябре передаст их Сьерра-Леоне. В функции председателя входит составление программы работы, согласование проведения внеплановых встреч, а также решение ряда процедурных вопросов.
Ранее агентство Bloomberg написало, что следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) впервые может стать женщина. В частности, среди потенциальных кандидатов фигурируют премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Также в сентябре в Кремле заявили, что Россия поддерживает инициативу реформы Совета Безопасности ООН.
В свою очередь, генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что состав Совета безопасности ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира.