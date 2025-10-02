Ценности
15:07, 2 октября 2025

Дочь Николь Кидман приняла участие в показе Dior на фоне развода родителей

Дочь актрисы Кидман и певца Урбана Роуз вышла на подиум на фоне разлада в семье
Мария Винар

Фото: Peter White / Getty Images

Дочь актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана Сандей Роуз Кидман-Урбан приняла участие в показе бренда Dior на фоне развода родителей. Об этом сообщает Page Six.

17-летняя наследница вышла на подиум в серой блузе, черных широких брюках и туфлях с золотистой фурнитурой. Образ девушки дополнили галстук-бабочка и расслабленная прическа.

О разладе в семье Кидман и Урбана стало известно 30 сентября. Источники TMZ сообщили, что пара живет раздельно с начала лета. Решение о расставании принял музыкант. Сообщается, что сама актриса не хотела этого и пыталась спасти брак.

Позже выяснилась причина расставания знаменитостей. Основная претензия Урбана к жене заключалась в холодности и отсутствии близости. Артист якобы напрямую заявил об этом Кидман, что повергло ее в шок.

