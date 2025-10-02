Интернет и СМИ
13:46, 2 октября 2025Интернет и СМИ

Эксперт перечислил главных союзников России в случае войны с НАТО

Журналист Латышев: КНДР и Белоруссия помогут России в случае войны с НАТО
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Противостояние России и стран НАТО пропагандируется так активно, что вопрос уже состоит в том, когда оно начнется, заявил журналист-международник и обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По его словам, конфликт может вспыхнуть примерно через пять лет.

В таком случае, отметил эксперт, у России гарантированно будет два главных союзника, готовых воевать с ней плечом к плечу — это Белоруссия и КНДР, чья армия уже доказала готовность помочь в Курской области.

«Современные военные союзы типа ОДКБ вряд ли будут активно помогать России — их страны станут наблюдать за ходом событий и присоединятся к победителю», — заявил журналист.

При этом, указал Латышев, позиция Китая остается неопределенной — он может поддержать Россию для сохранения надежного тыла в противостоянии с США, но в то же время Пекин не хочет, чтобы страна претендовала на равенство с ним по статусу.

Однако есть много стран, которые в случае масштабного конфликта будут помогать России без вовлечения своих армий, подчеркнул эксперт. Например, Индия, Вьетнам, большая часть стран Юго-Восточной Азии, часть латиноамериканских и африканских стран, многие в арабском мире.

«Россия очень востребована в современном мире, ибо активнее остальных великих держав противостоит западному диктату, помогая и другим сопротивляться ему. Поэтому если победят Россию, многим придется очень плохо. Они этого не хотят», — объяснил Латышев.

Ранее журналист назвал истинные планы Китая в отношении России. По его словам, республика не заинтересована в окончании конфликта на Украине.

