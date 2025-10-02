Спорт
14:05, 2 октября 2025Спорт

Фетисов оценил слова шведской лыжницы о нежелании соревноваться на Олимпиаде с россиянами

Фетисов: Сван вправе делать то, что захочет, сумасшедших хватает на свете
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил заявление шведской лыжницы Линн Сван о том, что она может отказаться от выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии, если до соревнований допустят российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фетисов отметил, что Сван вправе делать то, что захочет. «Пусть бойкотирует, это ее право. Сумасшедших хватает на свете» — заявил он.

Ранее Сван заявила, что у нее нет желания выступать вместе с россиянами на Олимпиаде. «Если вы спросите меня здесь и сейчас, то мой ответ будет таким: я не хочу соревноваться. Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала спортсменка.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

    Обсудить
    Все новости