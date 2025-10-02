Финляндия и Швеция начали готовиться к «жизни во тьме»

Iltalehti: Финляндия и Швеция разрабатывают план на случай полного блэкаута

Финляндия и Швеция разрабатывают план на случай масштабных отключений электричества. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на представителей крупнейших энергетических компаний.

Отмечается, что причиной таких мер стал сбой в энергосистеме Пиренейского полуострова весной 2025 года. Именно он заставил скандинавские страны задуматься о возможном повторении подобных аварий у себя.

«С последнего такого случая (блэкаута в Финляндии — прим. «Ленты.ру») прошло уже более 50 лет. Тем не менее мы должны быть готовы к ситуации, когда значительная часть страны может погрузиться во тьму», — отметил глава финской электросетевой компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

По его словам, сбой может произойти из-за опасных погодных явлений или человеческой ошибки. Чтобы минимизировать риски, соседям нужно теснее обмениваться информацией и координировать действия.

В Швеции настроены не менее серьезно. Так, стратегический менеджер Svenska Kraftnät Эрик Эк признал, что полностью защититься от блэкаутов невозможно. Однако власти страны также прорабатывают план действий на случай, если отключение все же произойдет.

