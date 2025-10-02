Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 2 октября 2025Мир

Финляндия и Швеция начали готовиться к «жизни во тьме»

Iltalehti: Финляндия и Швеция разрабатывают план на случай полного блэкаута
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / via Reuters

Финляндия и Швеция разрабатывают план на случай масштабных отключений электричества. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на представителей крупнейших энергетических компаний.

Отмечается, что причиной таких мер стал сбой в энергосистеме Пиренейского полуострова весной 2025 года. Именно он заставил скандинавские страны задуматься о возможном повторении подобных аварий у себя.

«С последнего такого случая (блэкаута в Финляндии — прим. «Ленты.ру») прошло уже более 50 лет. Тем не менее мы должны быть готовы к ситуации, когда значительная часть страны может погрузиться во тьму», — отметил глава финской электросетевой компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

По его словам, сбой может произойти из-за опасных погодных явлений или человеческой ошибки. Чтобы минимизировать риски, соседям нужно теснее обмениваться информацией и координировать действия.

В Швеции настроены не менее серьезно. Так, стратегический менеджер Svenska Kraftnät Эрик Эк признал, что полностью защититься от блэкаутов невозможно. Однако власти страны также прорабатывают план действий на случай, если отключение все же произойдет.

Ранее в Берлине произошел крупнейший за последние годы блэкаут. Отключение произошло из-за поджога линии электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин начал выступление на пленарной сессии клуба «Валдай»

    Помощник министра продал землю в Крыму

    Названы дата и место прощания с главредом «Вечерней Москвы»

    Российский самолет объявил сигнал срочности из-за резкого ухудшения состояния пассажира

    Блогерша попала в смертельную аварию в день рождения вместе с будущим мужем

    В замене ипотеки увидели опасность для россиян

    Актрису заметили на премьере фильма в частях компьютера вместо платья

    Стало известно о судьбе миллиардного имущества главы Совета судей России

    Звезда сериала «Наша Russia» уехал в Дубай

    Раскрыто число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости