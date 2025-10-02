Генсек НАТО поднял голос на премьера Эстонии

Fox News: Генсек НАТО Рютте в конфликте поднял голос на премьера Эстонии Михала

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поднял голос на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время конфликта из-за реагирования на вторжение в воздушное пространство стран альянса. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что вторжения в воздушное пространство НАТО усугубили разногласия внутри Североатлантического альянса насчет возможной реакции на эти происшествия.

«Генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся в конфликте с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 статью устава НАТО... Он [Рютте] даже поднял голос на Михала», — отмечается в публикации.