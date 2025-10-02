Глава российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Слюсарь: Ночью ВСУ атаковали четыре района Ростовской области

В ночь на 2 октября под ударом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались сразу четыре района Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО [противовоздушной обороны] отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле зафиксировано не было. Информация о количестве сбитых беспилотников не приводится.

Ночью о звуках взрывов также сообщали жители Саратова и Энгельса.