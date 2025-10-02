Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:19, 2 октября 2025Россия

Глава российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

Слюсарь: Ночью ВСУ атаковали четыре района Ростовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 2 октября под ударом беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались сразу четыре района Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО [противовоздушной обороны] отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле зафиксировано не было. Информация о количестве сбитых беспилотников не приводится.

Ночью о звуках взрывов также сообщали жители Саратова и Энгельса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

    Генсек НАТО поднял голос на премьера Эстонии

    Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

    СБУ полтора часа избивали отца женщины в попытке завербовать ее

    Россиянам обещали зиму холоднее предыдущей

    Глава российского региона раскрыл подробности ночной атаки ВСУ

    Охранники знаменитого университета поймали порнозвезду Бонни Блю во время секса в автобусе

    На Западе исключили преимущество Украины над Россией

    Смерть россиянки на могиле погибшего на СВО сына объяснили

    В России ответили на угрозы Трампа подводными лодками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости