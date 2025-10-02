Ценности
01:00, 2 октября 2025
Ценности

Хайди Клум отказалась от штанов в рекламе для модного бренда

Супермодель Хайди Клум поделилась откровенными кадрами со съемки для Calzedonia
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Calzedonia

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отказалась от штанов в рекламе бренда Calzedonia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летнюю манекенщицу запечатлели на улице. Так, она позировала на размещенном кадре в бордовой кожаной куртке, туфлях на шпильках и трусах, которые были надеты на кружевные колготки. При этом знаменитость повернулась к камере спиной и продемонстрировала ягодицы.

Кроме того, Клум поделилась еще одним снимком с откровенной съемки для модной марки. На нем она предстала в черном кожаном пиджаке и сетчатых колготках, оформленных кружевами.

В сентября Хайди Клум снялась в оголяющем грудь бикини снялась для журнала The Magazine Global.

.
    Все новости