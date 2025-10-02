Силовые структуры
Лидерами объединения футбольных фанатов заинтересовалась ФСБ

В Самарской области арестовали трех лидеров экстремистского объединения T.O.Y.S
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ID1974 / Shutterstock / Fotodom  

В Самарской области суд арестовал трех лидеров неформального молодежного объединения футбольных фанатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Речь идет об объединении The Opposition Young Supporters (T.O.Y.S.) (признано экстремистской и запрещено в России). Подозреваемые вербовали людей в ряды организации, пропагандировали экстремистскую и нацистскую символику.

Отмечается, что один из фигурантов был ранее судим за двойную расправу.

Ранее СК завел дело на экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Максима Круглова за фейки о Вооруженных силах России.

