Экономика
11:51, 2 октября 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал до новых минимумов

Индекс Московской биржи вплотную приблизился к минимуму с апреля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В начале торгового дня в четверг, 2 октября, индекс Мосбиржи опустился до 2 623 пункта, вплотную подойдя к минимуму с начала апреля, когда он уходил ниже 2 600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

За полгода индикатор падал ниже, до 2 616 пунктов, только 14 июля. Вместе с тем впервые с конца прошлого года рынок три дня подряд закрывался на уровне ниже 2 700 пунктов.

За последний месяц индекс Мосбиржи потерял уже около 300 пунктов, стабильное снижение продолжается с 10 сентября. В свою очередь, индекс российских гособлигаций RGBI опустился до минимальных с конца июня 114,37 пункта. Однако на фоне падения стоимости акций и облигаций российский рубль продолжает укрепляться. Курс юаня в начале торгов снизился до 11,26 рубля, что стало наименьшим значением с начала сентября.

На динамику акций влияют пересмотр ожиданий по скорости снижения ключевой ставки Центробанка, оценка бюджетного пакета, внесенного Минфином в Госдуму на этой неделе, а также ухудшение геополитического фона. Инвесторы теряют надежды на смягчение санкций в ходе переговоров и ожидают новых сложностей из-за топливного кризиса.

