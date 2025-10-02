Интернет и СМИ
Врач призвал россиян перестать бояться молока

Врач Агапкин заявил, что молоко снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: 8th.creator / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин призвал россиян перестать бояться молока. Полезные свойства напитка он перечислил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин развеял миф о том, что люди, которые регулярно употребляют жирное молоко, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто избегает этого продукта. По его словам, молоко, наоборот, снижает риск возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Специалист заявил, что молоко также улучшает память и помогает бороться со стрессом. Кроме того, регулярное употребление напитка защищает от рака кишечника, добавил Агапкин.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» назвал лучшего друга суставов. Специалист раскрыл занятия, которые помогут облегчить состояние при артрозе.

.
    Все новости