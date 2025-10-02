На Украине сообщили о пропаже Кличко

Глава ГВА Ткаченко сообщил об исчезновении Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко исчез перед заседанием Совета обороны. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) украинской столицы Тимур Ткаченко в Telegram.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник», — написал он, отметив, что градоначальник «не нашел времени».

Ранее появилась информация, что Кличко решил найти союзников, которые поддержат его в борьбе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что слухи о разладе между мэром и главой государства ходят давно. Так, Кличко не раз публично критиковал украинского лидера, в частности, за то, что тот, по его мнению, сконцентрировал в своих руках слишком много власти.