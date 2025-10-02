Экономика
10:57, 2 октября 2025Экономика

На Украине заявили о скорой нехватке средств на зарплаты военным

На Украине захотели тратить выделенные Европой средства на зарплаты военным
Дмитрий Воронин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина из-за нехватки средств в бюджете не сможет полноценно платить зарплаты военным уже с 1 ноября. Об этом со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу пишет «Страна.ua».

По словам депутата, деньги на выплаты после 1 ноября есть, но их недостаточно. Парламентарий уточнила, что на фоне этого с европейцами обсуждается возможность впервые направить выделенную ими помощь на указанные средства, хотя в Евросоюзе и не горят желанием разрешать это из-за «настроений электората».

«В целом да, использовать средства от замороженных российских активов или сами активы для нужд обороны Украины, в том числе для денежного обеспечения украинских военнослужащих, европейцам политически более приемлемо, чем средства своих налогоплательщиков», — рассуждает Пидласа. Ранее она утверждала, что, если власти не повысят налоги, надбавки военнослужащим не удастся выплатить до 20 сентября.

Как говорится в публикации, дыра в оборонном бюджете Украины на 2026 год составляет 18 миллиардов долларов, подтвердить которые пока не удалось. Общий размер госдолга страны приблизился по итогам августа к 200 миллиардам долларов.

