На Западе исключили преимущество Украины над Россией

Unherd: Любое оружие не даст Украине преимущество над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Обозреватель Дженнифер Кавана заявила, что несмотря на попытки Запада разработать для Украины план победы над Россией, положение Киева в зоне боевых действий ухудшается. Об этом она написала в статье для Unherd

По мнению Каваны, Украина серьезно проигрывает России по всем сферам, включая материально-техническую и производственную базы. По ее мнению, любое оружие не даст Киеву технологического преимущества над Москвой.

«Печальная правда заключается в том, что позиция Украины на поле боя становится все более тяжелой. Нет ни одного оружия или набора оружия, которые могли бы изменить позицию Украины, несмотря на то, что утверждает Петреус», —заключила она.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор предрек Западу разрушительные последствия помощи Украине. «Когда конфликт закончится, ведь он не будет идти вечно, ставить условия будет Россия. Именно ее условия придется принять всему миру», — отметил он.

