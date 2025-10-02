Набросившийся на россиянина из-за намаза боец ММА привлек внимание силовиков

В Ленобласти расследуют дело против бойца ММА, избившего мужчину из-за намаза

В Ленинградской области следователи расследуют уголовное дело о хулиганстве в отношении спортсмена, который избил мужчину за замечание о проведении намаза на улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Следственного комитета России.

Пострадавший получил травмы. Сейчас он находится в больнице, где проходит лечение.

Как уточняет РЕН ТВ, нападавший — боец ММА Эрзиман Байрамов.

Нападение на местного жителя произошло в Мурино. По предварительным данным, он сделал замечание иностранцу, который устроил намаз на автомобильной парковке. Недовольный мужчина набросился на него и избил.

