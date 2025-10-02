Россия
08:56, 2 октября 2025Россия

Занимающийся боевыми искусствами мигрант ударил россиянина после замечания о намазе

В Ленобласти мигрант ударил мужчину после замечания о публичном намазе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

В Мурино Ленинградской области мигрант, занимающийся боевыми искусствами, ударил мужчину после замечания о публичном намазе. Об этом сообщил Telegram-канал «Многонационал».

По сведениям российского издания, иностранец утроил намаз прямо на автомобильной парковке. Прохожий заметил это и решил остановить действия приезжего. Однако последний избил его.

Пострадавший пожаловался дружинникам из «Русской общины». Те переговорили с мигрантом, они объяснили ему, что совершая публичный намаз, он нарушил закон.

До этого стало известно, что мигранты с камнями и арматурой ворвались в дом жителей Оренбурга и избили их.

У одного из пострадавших были зафиксированы многочисленные повреждения.

Еще раньше в подмосковном Щелково двое мигрантов до смерти избили глухонемого мужчину.

.
