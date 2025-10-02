Насмерть забившего молодого парня российского тренера задержали

В Дагестане задержали второго подозреваемого в убийстве 18-летнего юноши

В Дагестане задержали второго подозреваемого в расправе над 18-летним местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По его данным, задержанным оказался 49-летний мужчина. Он добровольно пришел в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Ранее стало известно, что тренер по вольной борьбе насмерть забил сына своей любовницы. Спортсмен познакомился с женщиной, когда она уже воспитывала 18-летнего сына. Юноша был против отношений матери — он несколько раз приходил к ее любовнику домой и требовал прекратить отношения. Когда слова перешли в угрозы, тренер позвал своего 28-летнего сына и жестоко избил молодого парня.

После этого злоумышленники вывезли юношу за город, добили и закопали его тело.