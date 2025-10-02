Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:45, 2 октября 2025Силовые структуры

Насмерть забившего молодого парня российского тренера задержали

В Дагестане задержали второго подозреваемого в убийстве 18-летнего юноши
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СК России по Республике Дагестан»

В Дагестане задержали второго подозреваемого в расправе над 18-летним местным жителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По его данным, задержанным оказался 49-летний мужчина. Он добровольно пришел в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Ранее стало известно, что тренер по вольной борьбе насмерть забил сына своей любовницы. Спортсмен познакомился с женщиной, когда она уже воспитывала 18-летнего сына. Юноша был против отношений матери — он несколько раз приходил к ее любовнику домой и требовал прекратить отношения. Когда слова перешли в угрозы, тренер позвал своего 28-летнего сына и жестоко избил молодого парня.

После этого злоумышленники вывезли юношу за город, добили и закопали его тело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У россиян предложили отбирать пустующие квартиры. Кто рискует остаться без жилья?

    Россиянам назвали способы вложения средств после снижения ставок по вкладам

    Во Франции резко отреагировали на слова Макрона о России

    Захарова пошутила над европейской «стеной дронов»

    В российском регионе сработала система ПВО

    Насмерть забившего молодого парня российского тренера задержали

    В российском регионе начали искать троих возможных участников перестрелки

    Женщину убило слетевшим с грузовика колесом в Подмосковье

    Порезавший жену и дочерей россиянин объяснил свой мотив

    Один из сегментов автомобильного рынка России просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости