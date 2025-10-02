Наука и техника
16:00, 2 октября 2025

Найден новый способ определения гриппа на ранней стадии

ACS Cent Sci: Создан молекулярный сенсор, который определяет заражение гриппом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mikhail Nilov / Pexels

Ученые разработали молекулярный сенсор, который при контакте с вирусом гриппа выделяет ярко выраженный вкус тимьяна. Технологию описали в журнале ACS Central Science.

В основе сенсора лежит молекула, «подстроенная» под вирусный фермент нейраминидазу. Когда вирус активен, он расщепляет эту молекулу и высвобождает тимол — соединение из тимьяна с сильным травянистым вкусом, который легко уловить языком. Таким образом, зараженный человек сможет почувствовать вкус в жевательной резинке или леденце, не прибегая к дорогим тестам.

В лабораторных испытаниях сенсор работал в пробах слюны от пациентов с гриппом: вкус появлялся менее чем за 30 минут. При этом сенсор оказался безопасным для клеток человека и мышей.

Разработчики отмечают, что такой подход может стать первым простым инструментом для домашнего скрининга и позволит выявлять заразность еще до появления симптомов — именно в этот период риск передачи инфекции особенно высок. Технология уже запатентована в Европейском патентном ведомстве.

В апреле ученые создали жевательную резинку, которая снижает уровень вирусов гриппа и герпеса в слюне более чем на 95 процентов.

