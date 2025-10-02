Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:32, 2 октября 2025Наука и техника

Назван простой способ поддерживать здоровье сосудов без лекарств

Nutrients: Потребление арбуза может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Иллинойского технологического института проверили, как ежедневное употребление арбуза влияет на организм людей с повышенным давлением. Исследование опубликовано в Nutrients.

В течение четырех недель 39 добровольцев получали либо контрольный напиток, либо одну или две чашки арбузной мякоти в день. Суточные измерения давления не выявили значимых изменений, однако в крови участников, питавшихся арбузом, повысился уровень L-аргинина и улучшился баланс с молекулой ADMA. Эти показатели напрямую связаны с выработкой оксида азота — вещества, которое расширяет сосуды и защищает их от повреждений.

Материалы по теме:
Как выбрать спелый и сладкий арбуз? Простые и проверенные советы
Как выбрать спелый и сладкий арбуз?Простые и проверенные советы
4 июля 2024
Когда и как сажать арбуз в открытый грунт: рассадой и семенами. Благоприятные дни по лунному календарю, полезные советы
Когда и как сажать арбуз в открытый грунт: рассадой и семенами.Благоприятные дни по лунному календарю, полезные советы
14 апреля 2025

Таким образом, даже без заметного снижения давления арбуз показал способность поддерживать работу сосудистой системы. Ученые подчеркивают, что речь идет о профилактическом эффекте: регулярное употребление арбуза может способствовать улучшению состояния эндотелия и снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы отмечают, что для более ощутимого эффекта, вероятно, потребуется более высокая доза или более длительное употребление. В будущем планируется сравнить действие свежего арбуза с концентратами аминокислот и провести исследования на больших выборках.

Ранее ученые доказали, что экстракты семян облепихи способны снижать активность тромбоцитов и препятствовать образованию тромбов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

    Назван простой способ поддерживать здоровье сосудов без лекарств

    В России рассказали об изменении тактики ракетных ударов по Украине

    В российском регионе ввели план «Ковер»

    Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

    Женщина-викарий снялась обнаженной на пляже

    Знаменитая актриса и ее муж напали на 22-летнюю служанку и попытались снять ее голой

    В Госдуме отреагировали на помощь Украине за счет активов России

    Вызванная солнечным ударом диарея поставила крест на отношениях двух влюбленных

    Президент Румынии стал мемом из-за похожего на Байдена поведения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости