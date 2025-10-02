Забота о себе
13:29, 2 октября 2025

Названо количество ударов сердца за жизнь человека

Кардиолог Виноградова: За жизнь сердце перекачивает более 200 млн литров крови
Наталья Обрядина1

Фото: Gumbariya / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Элла Виноградова раскрыла несколько интересных фактов о работе сердечно-сосудистой системы. В частности, в разговоре с «Лентой.ру» она назвала количество ударов сердца за жизнь человека.

«Сердце среднестатистического человека в среднем совершает около 3,5 миллиарда ударов за жизнь. При этом ежедневно сердце перекачивает примерно семь тысяч литров крови, прогоняя ее через почти 100 тысяч километров кровеносных сосудов», — рассказала врач. Она также уточнила, что в течение жизни человека сердце перекачивает более 200 миллионов литров крови, что эквивалентно объему почти 80 плавательных олимпийских бассейнов

Она добавила, что сердце также обладает собственным «маленьким мозгом» — независимой нервной системой, состоящей из примерно 40 тысяч нейронов. Доктор также обратила внимание на то, что характерный звук биения сердца вызван не сокращением мышцы органа, а захлопывающимися сердечными клапанами — створками, расположенными между камерами сердца.

Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, кардиолог посоветовала рационально питаться, не менее 150 минут в неделю уделять умеренной физической нагрузке, а также не курить. Помимо этого, людям старше 18 лет важно не реже одного раза в год измерять уровень артериального давления.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин назвал два неочевидных фактора, которые значительно увеличивают нагрузку на сердце. По его словам, заболевания сердца могут появиться после перенесенной вирусной инфекции, а также из-за недосыпа.

