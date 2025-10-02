Названы плюсы роста интереса россиян к микрозаймам

Мильчакова: Рост интереса к микрозаймам оживит потребительский спрос в России

Рост интереса к микрозаймам оживит потребительский спрос в России. Такой плюс в увеличении объемов кредитования назвала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ВЦИОМ, значительная часть россиян (37 процентов) предпочитает обращаться за микрозаймами в МФО вместо того, чтобы брать кредиты или карты в банках. Причина этому — высокая скорость оформления микрозаймов, меньшее количество документов, которое нужно предоставлять, и возможность получить заем онлайн, не выходя из дома.

По словам эксперта, неослабевающий интерес к заимствованиям в МФО вызван тем, что резкий рост зарплат в 2025 году затронул далеко не всех россиян. В то же время снизившиеся процентные ставки на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) подогревают спрос к микрозаймам.

«С одной стороны, возобновление интереса к заимствованиям в МФО позволят оживить потребительский спрос, с другой — увеличит закредитованность населения, если только ЦБ РФ и сами МФО не примут чрезвычайных мер, ограничивающих выдачу новых займов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки», — пояснила Мильчакова.

По данным отраслевой организации «Займер», наибольшие суммы по микрозаймам в России запрашивают представители финансовой сферы. Финансисты в среднем обращаются в микрофинансовые конторы (МФО) за суммой в размере 20,8 тысячи рублей. Следом идут маркетологи, запрашивающие в МФО порядка 20,2 тысячи, и медицинские работники (20,1 тысячи). В топ-4 по этому показателю среди всех видов сотрудников также вошли строители (19,7 тысячи).