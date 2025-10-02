Охотник принял подростка за белку и выстрелил ему в голову

В штате Айова, США, подросток стал случайной жертвой охотника. Об этом сообщает New York Post.

17-летний Карсон Райан отправился на охоту на белок в составе группы. Предполагается, что один из его компаньонов принял его за добычу и выстрелил. Пуля попала подростку в голову. Его срочно доставили в больницу, но не смогли спасти.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Продолжается расследование.

Райан учился в средней школе Вашингтона и был знаменит в ней как талантливый футболист. «Он любил рыбалку. Он любил проводить время со своими друзьями. Но что еще более важно, Карсон был человеком невероятной веры. Его любили очень многие люди», — рассказал помощник футбольного тренера команды «Вашингтон».

