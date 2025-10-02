Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в женском туалете отеля

Охранник приставал к двум несовершеннолетним девочкам в африканском отеле. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, в конце сентября девочки отдыхали в гостинице Delphin Habib в Тунисе вместе с родителями. Когда они вышли из женского туалета, сотрудник отеля напал на них. Мужчина удерживал за шею 17-летнюю жертву и трогал ее, а затем попытался поцеловать ее 13-летнюю двоюродную сестру.

После инцидента родители путешественниц обратились к администраторам отеля, но те отказывались звонить в полицию более часа. «Это было ужасно. Я спросила его, почему он так поступает с нашими детьми, а он просто ответил: "Ради развлечения"», — рассказала мать одной из девочек.

Охранника заведения арестовали, однако вскоре полицейские начали оказывать моральное давление на потерпевших. Они утверждали, что мужчине нужно зарабатывать деньги и содержать семью. Девочек отвезли в участок, где на них накричали на арабском языке. С посольством Великобритании правоохранительные органы связаться отказались.

Родственница несовершеннолетних сообщила, что офицеры обращалась с ними как с преступниками. «Они распечатали листок бумаги, написанный на арабском языке, и велели нам его подписать. Я боюсь, что это было что-то вроде отказа от обвинений», — сообщила туристка.

