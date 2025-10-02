Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 2 октября 2025Путешествия

Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в женском туалете отеля

Охранник отеля в Тунисе приставал к двум несовершеннолетним девочкам в туалете
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: StockPhotosLV / Shutterstock / Fotodom  

Охранник приставал к двум несовершеннолетним девочкам в африканском отеле. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, в конце сентября девочки отдыхали в гостинице Delphin Habib в Тунисе вместе с родителями. Когда они вышли из женского туалета, сотрудник отеля напал на них. Мужчина удерживал за шею 17-летнюю жертву и трогал ее, а затем попытался поцеловать ее 13-летнюю двоюродную сестру.

Материалы по теме:
Африка становится популярной у россиян. Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
Африка становится популярной у россиян.Чем она привлекает туристов и сможет ли заменить другие курорты?
13 июня 2023
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

После инцидента родители путешественниц обратились к администраторам отеля, но те отказывались звонить в полицию более часа. «Это было ужасно. Я спросила его, почему он так поступает с нашими детьми, а он просто ответил: "Ради развлечения"», — рассказала мать одной из девочек.

Охранника заведения арестовали, однако вскоре полицейские начали оказывать моральное давление на потерпевших. Они утверждали, что мужчине нужно зарабатывать деньги и содержать семью. Девочек отвезли в участок, где на них накричали на арабском языке. С посольством Великобритании правоохранительные органы связаться отказались.

Родственница несовершеннолетних сообщила, что офицеры обращалась с ними как с преступниками. «Они распечатали листок бумаги, написанный на арабском языке, и велели нам его подписать. Я боюсь, что это было что-то вроде отказа от обвинений», — сообщила туристка.

Ранее отдыхавшая в Тунисе туристка была похищена из отеля Penthouse Suites. Женщина подверглась нападению прямо в вестибюле гостиницы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз призывает отгородиться от России «стеной дронов». Почему эта идея вызывает недоверие у европейских лидеров?

    Телеведущая в эфире раскрыла пикантную деталь жизни с мужем и ошеломила коллег

    Российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли

    В России нашли замену ипотеке

    Мерц обрушился с критикой на Орбана из-за Украины

    Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в женском туалете отеля

    Ольга Бузова снялась в оголяющем грудь платье

    Озвучены сроки начала работ по российским «Венере-Д» и «Луне-28»

    Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

    Пленный солдат ВСУ рассказал о планах сдачи Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости