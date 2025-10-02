Ольга Бузова снялась в оголяющем грудь платье

Российская певица Ольга Бузова снялась в откровенном платье

Российская певица Ольга Бузова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитоть разместила кадры, на которых предстала в черном облегающем мини-платье с многочисленными вырезами, оголяющими грудь и тело.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Образ дополнили полосатые ботфорты на каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги.

В августе Бузова сменила имидж. Знаменитость показала фанатам, что сменила прическу, вновь нарастив волосы. По словам исполнительницы, она скучала по длинным волосам, пока носила каре.