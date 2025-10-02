Отражение атаки ВСУ на Россию в сложных условиях сняли на видео

Российские бойцы сняли на видео отражение атаки ВСУ на Белгородскую область

В сети появилось видео ночной работы мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) по уничтожению беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атакующих Белгородскую область. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

На снятых бойцами 22-ого зенитно-ракетного полка кадрах слышно, как выпускаются снаряды средств ПВО, и видно яркие вспышки на фоне темноты. «"Верба" работает, парни, — говорит голос за кадром, после чего констатирует уничтожение цели и просит «отработать ее вдогон».

В результате были уничтожены три украинских дрона дальнего действия. Как пояснили авторы поста, в условиях ночного времени работа особенно трудна, так как обнаружить летящий беспилотник очень сложно.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по региону более 150 дронов. 97 из них атаковали Шебекинский городской округ.