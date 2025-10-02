Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 2 октября 2025Силовые структуры

Отцу оппозиционера Леонида Волкова вынесли приговор

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тысяч рублей отца оппозиционера Волкова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В Екатеринбурге суд приговорил Михаила Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) — отца оппозиционера Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) — к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Волкова виновным в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Правоохранительные органы установили, что Волков перевел в августе и сентябре 2021 года по тысяче рублей на счет фонда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

    Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

    Отцу оппозиционера Леонида Волкова вынесли приговор

    Мужчина съел своих павлинов и попал под суд

    Орбан предложил способ борьбы с военными планами ЕС против России

    Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

    Возбуждено уголовное дело после столкновения двух самолетов в российском аэропорту

    Фетисов оценил слова шведской лыжницы о нежелании соревноваться на Олимпиаде с россиянами

    В Европе придумали способ обрушить российский нефтеэкспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости