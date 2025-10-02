Отцу оппозиционера Леонида Волкова вынесли приговор

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тысяч рублей отца оппозиционера Волкова

В Екатеринбурге суд приговорил Михаила Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) — отца оппозиционера Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) — к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Волкова виновным в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Правоохранительные органы установили, что Волков перевел в августе и сентябре 2021 года по тысяче рублей на счет фонда.