11:15, 2 октября 2025Россия

Поисковики вышли на след пропавшей в Красноярском крае семьи

Поисковые отряды вышли на след пропавшей в Красноярском крае семьи
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Поисковые отряды вышли на след пропавшей в Красноярском крае семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Об исчезновении супругов и их пятилетней дочери стало известно 2 октября.

Рядом с урочищем Буратинка был найден оставленный семьей автомобиль. К месту съехались волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, на одном из снимков заметен вертолет. Вероятно, машина будет отправной точкой в поисках.

Тем временем Следственный комитет возбудил по факту исчезновения семьи уголовное дело. Заявление о пропаже подал знакомый россиян. К поискам привлечены более 50 человек.

