В сеть выложили документы бойца ВСУ, уничтоженного в российском приграничье

Показаны оставшиеся от уничтоженного в российском приграничье бойца ВСУ документы. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идет о некоем военнослужащем по имени Владимир Рудый 1986 года рождения. На фотографии показано удостоверение тракториста с его фотографией.

Канал не уточняет, что именно стало с телом украинского солдата. В сообщении говорится, что оно, вероятно, «полностью растворилось в русской земле».

Ранее в курском приграничье был найден еще один боец ВСУ. У него отсутствовала голова. Несмотря на это, личность украинского бойца была установлена — им оказался некий Владимир Кондратюк 1977 года рождения. Это удалось выяснить по жетону военнослужащего.