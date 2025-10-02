Россия
08:58, 2 октября 2025Россия

Показаны оставшиеся от уничтоженного в российском приграничье бойца ВСУ документы

В сеть выложили документы бойца ВСУ, уничтоженного в российском приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Показаны оставшиеся от уничтоженного в российском приграничье бойца ВСУ документы. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идет о некоем военнослужащем по имени Владимир Рудый 1986 года рождения. На фотографии показано удостоверение тракториста с его фотографией.

Канал не уточняет, что именно стало с телом украинского солдата. В сообщении говорится, что оно, вероятно, «полностью растворилось в русской земле».

Ранее в курском приграничье был найден еще один боец ВСУ. У него отсутствовала голова. Несмотря на это, личность украинского бойца была установлена — им оказался некий Владимир Кондратюк 1977 года рождения. Это удалось выяснить по жетону военнослужащего.

