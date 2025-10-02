Мир
Президент Польши ответил на призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Навроцкий: Польша не будет закрывать Балтийское море из-за «теневого флота» РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Варшава отказалась выполнять призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть Балтийское море из-за «теневого флота» России, заявил польский президент Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.

По его словам, подобные шаги не могут предприниматься лишь по заявлениям украинского лидера.

«Я слежу за ситуацией в Балтийском море совместно с Бюро национальной безопасности (БНБ) и президентами стран Балтии», — ответил он на призыв Киева.

Ранее в Госдуме рассказали, что на Балтийском море давно происходит эскалация ради получения дополнительного финансирования, однако такие шаги могут выйти Европе боком.

