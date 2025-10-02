Мир
Премьер Польши назвал главное преимущество России перед Европой

Премьер Польши Туск: У России есть преимущество перед Европой в силе духа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborc / Reuters

У России есть преимущество перед Европой в силе духа. Главное преимущество России назвал премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи лидеров Евросоюза (ЕС) в Копенгагене, сообщает ТАСС.

«Это означает, что они готовы к бою, готовы к самопожертвованию, страданиям. Это их психологическое преимущество», — заявил глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что Польша не заинтересована в эскалации украинского конфликта и противостоянии с Россией, отметив, что перемирие на Украине представляет для Варшавы наивысший приоритет.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в словах Туска об уже идущей «войне нового типа» с Россией содержится явное противоречие, ведь Запад надеялся на блицкриг в конфликте на Украине. По ее словам, западные страны и Польша в частности «моделировали конфликт на Украине, снабжая Киев оружием».

