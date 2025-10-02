Россиянок предупредили о приводящей к кровотечению группе препаратов

Врач Гандельман: Средства экстренной контрацепции могут приводить к кровотечению

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредил россиянок о группе препаратов, бесконтрольный прием которых может вызвать кровотечение. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман заявил, что постоянный прием средств экстренной контрацепции может привести к головной боли, тошноте и кровотечению. Вместо этой группы лекарств врач посоветовал женщинам, которые хотят избежать нежелательной беременности, использовать противозачаточные препараты.

Ранее другая ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева развеяла популярные мифы о статинах. Врач заверила, что препараты, снижающие уровень холестерина, не вызывают рак и слабоумие.

Перед этим Малышева и Гандельман призвали россиян включить одно лекарство в аптечку для отпуска. Специалисты предупредили, что на отдыхе есть риск заразиться вирусом Коксаки.