17:38, 2 октября 2025

Пресс-секретарь Белого дома ушла от ответа на вопрос о передаче Украине разведданных

Левитт: Публично комментировать вопросы о разведданных было бы безответственно
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ушла от ответа на вопрос о готовности США передавать Украине разведданные для ударов по целям на территории России. О появившихся в СМИ соответствующей информации она высказалась в эфире телеканала Fox News.

«Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», — сказала она.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Также, по информации издания, Вашингтон просит страны НАТО предоставить схожую поддержку.

