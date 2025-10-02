Публикации в Telegram обошлись россиянину реальным сроком

Военный суд приговорил к 8 годам мужчину за оправдание теракта против Кириллова

Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 36-летнего жителя Костромы за публикации в мессенджере Telegram. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям 205.2 («Оправдание терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По версии следствия, осужденный размещал материалы, в которых оправдывал теракты украинских спецслужб и призывал к вооруженным нападениям на российских военных и ФСИН. В своих публикациях мужчина также оправдывал теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Ранее в Москве следователи предъявили обвинение бывшему депутату Мосгордумы и заместителю председателя политической партии «Яблоко» Максиму Круглову. Он также попал под статью из-за написанного в 2022 году поста.