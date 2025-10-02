Путин назвал главную особенность ведения современной войны

Путин: На поле боя многое меняется с большой скоростью

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал главную особенность ведения современной войны. По его словам, на поле боя многое меняется с большой скоростью. Трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, изменения при ведении боевых действий в текущих реалиях связано с развитием технологий.

Он отметил скорость происходящих изменений. «За месяц, за неделю многие вещи меняются», — обозначил Путин.

Президент добавил, что на поле боя больше невозможны «танковые клинья Гудериана» или «прорывы Рыбалко», как во время Второй мировой войны.

«Сейчас танки используются совсем по-другому. Не для того, чтобы рассекать и прорывать оборону противника, а для того, чтобы поддерживать пехоту, причем с закрытых позиций. Тоже нужно, но это все-таки немножко другое», — отметил он.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день особое значение имеют беспилотные системы и средства радио-электронной борьбы. «Когда мы применяем высокоточное оружие большой дальности — противник применяет РЭБ. И это происходит в постоянном режиме, это происходит и на поле боя и в научных лабораториях, очень быстро все меняется, кроме одного — мужества русского солдата», — заключил он.

Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, российские войска взяли под контроль почти 100 процентов Луганской области.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. В мероприятии принимают участие 140 представителей из 42 стран, в том числе из Германии, Египта, Индии, Ирана и Китая.