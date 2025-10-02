Путин: Захват танкера связан с тяжелой внутриполитической ситуацией во Франции

Президент России Владимир Путин назвал причину захвата танкера Францией — по его словам, это связано с тяжелой внутриполитической ситуацией во Франции. Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он напомнил, что танкер был захвачен в нейтральных водах. По его мнению, там искали «какие-то военные грузы, беспилотники», однако ничего такого там «не было и быть не могло».

«Танкер, действительно, под флагом третьей страны... А что это такое на самом деле? Так ли это важно для Франции? Важно, знаете почему? Исходя из внутриполитической тяжелой ситуации для правящей во Франции верхушки», — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Европейский союз (ЕС) по-прежнему остается значимым цивилизационным центром, однако из-за внутренних проблем он начинает «затухать». Путин отметил, что в ЕС, в том числе из-за миграции, начинается размыв фундаментальных ценностей.