Путин порассуждал о победе над нацизмом

Путин заявил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

Президент России Владимир Путин заявил, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР. Трансляция выступления главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Президент порассуждал об этом во время выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Решающая роль в этой общей Победе, мы гордимся этим, победе над нацизмом, принадлежит, разумеется, Советскому Союзу», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководитель СССР в годы Великой Отечественной войны Иосиф Сталин привел государство к Победе благодаря настойчивости. Представитель главы государства подчеркнул, что настойчивость Сталина касалась как внутренней, так и внешней политики.