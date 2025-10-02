Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 2 октября 2025Мир

Путин раскрыл позицию России по восстановлению отношений с Финляндией

Путин: Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадок остался
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадок остался. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

Он отметил, что если финская сторона захочет нормализации отношений, то Москва не возражает, но при этом добавил, что ситуация изменилась. «Ложечки нашлись, а осадочек остался», — сказал президент.

В ноябре 2023 года власти Финляндии закрыли сухопутную границу с Россией. Кроме того, был принят законопроект, запрещающий россиянам покупать недвижимость на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Россиянам пообещали аномально холодную зиму

    Путин раскрыл позицию России по восстановлению отношений с Финляндией

    Путин прокомментировал убийство Чарли Кирка

    Российской журналистке вынесли приговор из-за постов в мессенджере

    Путин анонсировал появление вооруженных сил на границе с одной страной

    Путин пошутил о дронах в Дании

    Зеленский назвал количество запускаемых по России дронов

    Путин сравнил Макрона с Наполеоном

    Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости