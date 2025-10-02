Путин раскрыл позицию России по восстановлению отношений с Финляндией

Путин: Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадок остался

Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадок остался. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

Он отметил, что если финская сторона захочет нормализации отношений, то Москва не возражает, но при этом добавил, что ситуация изменилась. «Ложечки нашлись, а осадочек остался», — сказал президент.

В ноябре 2023 года власти Финляндии закрыли сухопутную границу с Россией. Кроме того, был принят законопроект, запрещающий россиянам покупать недвижимость на территории страны.