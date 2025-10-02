Мир
20:27, 2 октября 2025Мир

Путин вспомнил об утреннем кофе в пижамах с бывшим премьером Британии

Путин рассказал, что в гостях у экс-премьера Блэра пил кофе в пижамах
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Путин и Тони Блэр

Владимир Путин и Тони Блэр. Фото: Christophe Ena / AP

Президент России Владимир Путин рассказал историю о том, как гостил у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Поделился он ей в ходе пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним утром в пижамах кофе пили», — сказал российский лидер, комментируя вхождение экс-премьера Британии в «Совет мира» по Газе.

Ранее сообщалось, что Блэр может возглавить администрацию переходного периода в секторе Газа. «Согласно многочисленным источникам, связанным с этим планом, Блэр мог бы возглавить орган под названием "Международная переходная администрация Газы"», — утверждается в публикации.

До этого стало известно, что Блэр и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер займутся послевоенным устройством в секторе Газа.

