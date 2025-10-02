Путин выразил соболезнования властям Вьетнама в связи с последствиями тайфуна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу и генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу в связи с последствиями тайфуна, обрушившегося на северные и центральные провинции страны. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь вьетнамских граждан, потерявших своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия. Надеемся на полное выздоровление всех, кто получил ранения, и скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной, благополучной жизни», — говорится в телеграмме, направленной вьетнамским властям.

Ранее на несколько стран Юго-Восточной Азии обрушился супертайфун «Буалой». Стихийное бедствие представляло собой сильный тропический шторм, двигавшийся со скоростью 110 километров в час. Сообщалось, что тайфун вырывал с корнями деревья и разрушал стены жилых домов.