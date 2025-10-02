Мир
18:53, 2 октября 2025Мир

Путин высказался о блоковых замашках и оценил работу региональных объединений

Путин: Блоковые замашки в современном мире являются анахронизмом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, в современном мире являются анахронизмом. Об этом на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, трансляция доступна на официальном сайте клуба.

«Блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм не имеющий смысла», — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что новые региональные объединения не функционируют в системе подчинения. По его словам, они отстаивают свои интересы, а не выступают против кого-либо еще.

Российский лидер также напомнил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но получала отказ от западных стран. Он объяснил это тем, что страны альянса выбрали быть заложниками своих стереотипов.

