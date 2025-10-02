Путин высказался о Европе фразой «готовы быть и быком, и козой, и бараном»

Путин: Китай и Индия, в отличие от Европы, не позволят себя унижать

Китай и Индия, в отличие от Европы, уважают себя и никогда не позволят себя унижать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Все хорошо знают фразу: то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ни Китай, ни Индия (...) быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Но это точно не про Китай, Индию — это не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Европейский союз (ЕС) по-прежнему остается значимым цивилизационным центром, однако из-за внутренних проблем он начинает «затухать». Президент отметил, что в ЕС, в том числе из-за миграции, начинается размыв фундаментальных ценностей.