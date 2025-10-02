Экономика
16:34, 2 октября 2025Экономика

Резко выросли морские поставки одного из ключевых энергоносителей

Bloomberg: Морской экспорт сырой нефти вырос до 42 миллионов баррелей в сутки
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В сентябре 2025 года резко выросли морские поставки нефти. Это подсчитали эксперты Bloomberg.

Причиной такой динамики стало то, что три крупнейших в мире экспортера — Саудовская Аравия, Россия и США — поставили на мировой рынок гораздо больше баррелей. Изучив данные о движении танкеров, агентство выяснило, что общий объем экспорта сырой нефти по морю в сентябре вырос до 42 миллионов баррелей в сутки. При этом 75 процентов прироста пришлось на три названные страны.

Кроме того, в сентябре наблюдался заметный рост поставок из Ливии, Венесуэлы и Западной Африки.

По другим данным, морской экспорт нефти из России за минувшую неделю резко снизился на фоне атак дронов на порты Балтийского моря.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что профильным ведомствам европейских стран следует задерживать российские танкеры в море и останавливать их на недели, чтобы сорвать поставки сырья. Таким образом политик надеется обрушить российский нефтеэкспорт и нанести серьезный удар по федеральному бюджету страны.

