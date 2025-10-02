Роскачество нашло в абрикосах незаявленные консерванты

Роскачество обнаружило нарушения в 12 из 20 проверенных марок сушеных абрикосов

По итогам проверки 20 марок продающихся в стране сушеных абрикосов в продукции 12 из них были обнаружены нарушения требований законодательства. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем «Ленте.ру».

«Основная проблема категории — недостоверная маркировка и наличие незадекларированных консервантов», — уточнили в пресс-службе организации.

Так, в продукции Botanica, «ВкусВилл», Globus, Foodart, «Твердый знак» была обнаружена сорбиновая кислота, а у первых двух и в «Мясновъ Буфет» с Dagfruit выявили не заявленный в составе диоксид серы. В Роскачестве также перечислили марки сухофруктов, в продукции которых оказались не указанные на упаковке консерванты Е220 и Е200. Помимо этого, в абрикосах «ВкусВилл» выявлено трехкратное превышение содержания дрожжей. В релизе говорится, что их наличие «может быть вызвано контаминацией на производстве или использованием недостаточно качественного сырья».

Об этих и некоторых других несоответствиях проинформировали продавцов и контрольно-надзорные органы. «Производители проводят корректирующие мероприятия. Некоторые товары сняты с продажи», — заявили в Роскачестве.

Проведенная им ранее проверка показала, что ни одна из 20 марок пряников не претендует на знак качества, а ГОСТу и требованиям законодательства соответствуют лишь семь.