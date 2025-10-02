Силовые структуры
11:26, 2 октября 2025

Россиянин получил срок за комментарии под постами в мессенджере

В Севастополе осудили мужчину за призывы к убийству руководства России
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Севастополе осудили мужчину за призывы к расправе над руководством России. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Как установил суд, 49-летний местный житель под псевдонимом Udav Trancheyny в одном из мессенджеров в различных сообществах размещал комментарии с призывами к расправе над руководством страны и сотрудниками полиции, а также к уничтожению Крымского моста.

Проведенная экспертиза подтвердила, что его посты содержат призывы к террористическим и экстремистским действиям.

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что публикации в Telegram обошлись россиянину реальным сроком.

